Phuket riapre ai turisti: di Etihad, Qatar Airways, El Al e Singapore Airlines i primi voli

Sono stati circa 400 i viaggiatori internazionali arrivati ieri a Phuket nel primo giorno di riapertura della destinazione ai turisti vaccinati senza bisogno della quarantena sotto il segno del programma Sandbox.

Tra le prime compagnie che sono atterrate nella città thailandese, secondo quanto riportato da Simpleflying, ci sono Etihad, Qatar Airways, El Al e Singapore Airlines, mentre oggi sono previsti arrivi anche di Emirates ed Air Arabia. Per quanto riguarda Thai Airways la compagnia ha in programma collegamenti con Parigi, Francoforte e Copenhagen.



Nonostante la riapertura ai turisti, restano stringenti i requisiti per potersi recare nella destinazione. Oltre alla doppia vaccinazione è necessario prenotare un hotel certificato, effettuare una polizza sanitaria con una copertura da 100mila dollari ed avere un visto di entrata che deve essere rilasciato dall’ambasciata del Paese di partenza.