L’aeroporto di Heathrow testa corsie preferenziali per i passeggeri vaccinati

L'aeroporto di Heathrow sta implementando corsie preferenziali per i viaggiatori completamente vaccinati provenienti da destinazioni della lista gialla. Questo servizio consentirà ai passeggeri di alcuni paesi di caricare il proprio certificato di vaccinazione prima dell'imbarco.

Il programma pilota sarà sperimentato da British Airways e Virgin Atlantic utilizzando corsie dedicate e dovrebbe iniziare da questo fine settimana per i voli da Atene, Los Angeles, Montego Bay e New York. Sono accettate l'app Nhs, un documento Cdc emesso dagli Stati Uniti, le certificazioni digitali dello stato Usa e il certificato digitale Covid dell'Ue.



Come riportato da Travelmole, il segretario ai trasporti Grant Shapps dovrebbe confermare i dettagli del programma pilota questa settimana. "Al momento l'ostacolo principale che frena i viaggi in questo modo delle persone che sono state vaccinate, è il fatto di poter dimostrare al Governo che possiamo verificare che abbiano già ricevuto la vaccinazione", ha affermato John Holland, ceo dell'aeroporto di Heathrow.