British Airways: una mappa interattiva digitale per viaggiare in sicurezza

I passeggeri British Airways possono controllare restrizioni di viaggio e requisiti d'ingresso di qualsiasi destinazione sulla nuova mappa interattiva digitale sul sito della compagnia. Lo strumento racchiude le informazioni più aggiornate per oltre 100 Paesi, e British prevede di integrare ulteriori elementi che aiutino i clienti a capire che cosa è necessario per il loro ritorno nel Regno Unito. Sulla pagina che contiene la mappa i visitatori hanno a disposizione anche una scheda su cui indicare se sono vaccinati o meno, ricevendo, in questo modo, informazioni ad hoc.

"Sappiamo che viaggiare in era Covid può essere complicato per i nostri clienti - afferma Jack Smith, head of digital British Airways - e il nostro compito è semplificare loro la vita. Questo strumento, già testato e di cui si fida il nostro partner commerciale American Airlines, aiuterà le persone a orientarsi tra i diversi requisiti di ingresso, consentendo così una prenotazione e un'esperienza di viaggio più fluide".

Silvana Piana