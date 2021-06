“O ti vaccini, o sei fuori”. Luca Patanè, presidente di Luke Air/Blue Panorama Airlines e Gruppo Uvet, preme sull’acceleratore. In risposta alla lentezza della politica italiana, che insegue i cittadini da vaccinare e solleva dubbi sui suoi stessi criteri di concessione del Green Pass, ha dichiarato che la vaccinazione è stata imposta in azienda affinché il comparto aereo e turistico si rimettano in moto il prima possibile.

“Ritardi e titubanze non sono più tollerabili - queste le sue parole durante la presentazione a Malpensa del nuovo Airbus 330-200 con livrea camouflage Luke Air - perché avanti di questo passo il Paese salta. I tempi dell’imprenditoria e della clientela non sono quelli della politica. Analogamente l’atteggiamento di alcuni non può mettere a repentaglio la vita degli altri: questa è una battaglia senza frontiere”.



Le decisioni drastiche

Dipendenti di fresca assunzione nelle strutture alberghiere del Gruppo Uvet sono stati perciò licenziati, non appena hanno espresso obiezioni sull’opportunità di vaccinarsi. “Meglio lavorino fuori dall’Italia, perché il Paese non può permetterselo: anche se il Governo ha accordato a Blue Panorama un fondo d’aiuto, i ristori non sono ancora pervenuti e fra un po’ saremo alla canna del gas. Il diritto del lavoro, in questo momento, deve tutelare in prima battuta il cliente, a rischio di ammalarsi e creare ulteriori problemi”.