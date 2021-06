easyJet, accordo con OneCheck per i test Covid ai passeggeri

easyJet ha siglato un accordo con OneCheck per semplificare l’organizzazione del viaggio da parte della propria clientela. L’intesa consentirà ai viaggiatori in partenza o in arrivo da uno dei 18 scali italiani in cui opera il vettore di prenotare, tramite la piattaforma OneChek – integrata con centri diagnostici – ed effettuare un test nelle strutture convenzionate, che sono circa 250 sul territorio nazionale.

“Garantire che i nostri clienti possano volare in sicurezza quest'estate è per noi una priorità - sostiene Lorenzo Lagorio, country manager easyJet Italia (nella foto) -. La partnership con OneCheck va proprio in questa direzione, perché ci permette di offrire ai nostri clienti un’ampia scelta di strutture certificate in tutta Italia ove effettuare i test richiesti”.



Procedure e risultai rapidi

La piattaforma permette di prenotare un test sierologico, antigenico rapido o molecolare pcr. Per quest’ultimo è possibile ricevere il risultato entro 24 ore dal prelievo. Una volta sulla piattaforma OneCheck integrata con la Covid-19 Travel Hub di easyJet il passeggero è guidato dalla scelta del test a cui sottoporsi rispetto al proprio itinerario di viaggio, alla prenotazione del test in una struttura convenzionata, fino all’emissione di risultati certificati e criptati. A disposizione degli utenti anche un servizio clienti.



Altro accordo è stato sottoscritto con Reply in qualità di Technology Partner per l’integrazione del Digital Green Pass approvato dalla Commissione europea.