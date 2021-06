easyJet: più rotte da Venezia, Linate e Bergamo per l’estate

Con sette nuove rotte nazionali e internazionali easyJet potenzia l’offerta estiva sull’Italia. Le novità riguarderanno gli aeroporti di Venezia, Milano Linate e Milano Bergamo.

Dal 19 luglio al 30 settembre, la low cost collegherà l’aeroporto di Venezia con Ibiza, Cefalonia, Rodi e Brindisi.



Lo shedule prevede 3 frequenze a settimana verso Ibiza e Rodi (rispettivamente martedì, giovedì, sabato, e lunedì, mercoledì, venerdì), 2 verso Cefalonia (giovedì e domenica) e 6 verso Brindisi (tutti i giorni, tranne il mercoledì).



Con l’aggiunta delle nuove rotte e il ritorno dei collegamenti verso lo scalo di Santorini (annunciato nelle scorse settimane), saliranno a 16 le destinazioni nazionali e internazionali raggiungibili dal Marco Polo con la low cost.



Linate e Bergamo

Prosegue poi l’espansione delle operazioni a Milano Linate e a Milano Bergamo. Sempre a partire dal 19 luglio e fino al 30 settembre, la compagnia inaugurerà 6 collegamenti a settimana (tutti i giorni, tranne il mercoledì) tra il City Airport di Milano e lo scalo salentino di Brindisi.



easyJet, inoltre, volerà tra Bergamo e Malaga con 3 collegamenti alla settimana: il mercoledì, il venerdì e la domenica. Saliranno così a 68 le rotte nazionali e internazionali con cui la compagnia collegherà la Lombardia.



Infine, a partire dal 20 luglio, easyJet inizierà inoltre a collegare Olbia e Barcellona con due collegamenti settimanali (il martedì e il sabato), portando a 24 le rotte da e per il Costa Smeralda.



“Siamo entusiasti di annunciare il potenziamento dei collegamenti da e per l’Italia. Sappiamo che anche quest’anno gli italiani preferiranno trascorrere le loro vacanze in Italia o in Europa e dunque abbiamo deciso di aggiustare la nostra capacità per rispondere in modo efficace alle esigenze dei nostri clienti – spiega in una nota Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. Per aiutare i nostri clienti a prenotare in serenità, offriamo la maggiore flessibilità di sempre tramite la ‘Garanzia Flex’: tutti i passeggeri hanno la possibilità di cambiare i loro voli senza incorrere in penali, fino a due ore prima della partenza. Abbiamo anche lanciato recentemente il nuovo Covid-19 Travel Hub, con una mappa interattiva di viaggio che fornisce in tempo reale ai viaggiatori di tutta Europa i dettagli sugli attuali requisiti dei vari paesi, sulle procedure per i test e altre informazioni utili