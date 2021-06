Scatta di nuovo l’allarme copertura per gli stipendi in Alitalia. Lo hanno rivelato ieri i commissari straordinari nel corso dell’audizione alla Commissione Bilancio alla Camera. La disponibilità di cassa della compagnia ha infatti consentito l’erogazione soltanto della prima metà di quanto dovuto a maggio, ma non c’è la copertura per il saldo e per la quattordicesima mensilità.

Nel corso dell’intervento il commissario Giuseppe Leogrande, si legge su Repubblica.it, ha messo in evidenza alcune cifre per motivare la situazione di emergenza in cui versa la compagnia. A partire dal traffico passeggeri, che nel corso del 2020 ha subito un calo del 70 per cento, con inevitabili ripercussioni sui ricavi, diminuiti di oltre due miliardi. Mancano inoltre all’appello ancora quasi 80 milioni dei 350 erogati dal Governo a sostegno della compagnia. E si attende che arrivino al più presto anche i 100 milioni previsti dal decreto Sostegni bis per potere garantire l’operatività nel corso dell’estate prima del passaggio a Ita.