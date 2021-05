Alitalia porta i voli Covid tested alle Olimpiadi in Giappone con il Roma-Tokyo

I voli Covid tested da Roma Fiumicino approdano anche sull’asse Italia-Giappone. Il Roma-Tokyo di Alitalia, che ripartirà il 9 di luglio, verrà effettuato nella modalità ormai ampiamente testata sia nello scalo della Capitale che a Malpensa nelle rotte da e per gli Stati Uniti.

Si tratterà di un collegamento che avrà tre frequenze alla settimana e che sarà fondamentale in vista delle prossime Olimpiadi. “Tutti i passeggeri che viaggeranno sui tre voli settimanali Alitalia da e per Tokyo – spiega la compagnia in una nota -, compresi gli atleti azzurri, dovranno presentare una certificazione comprovante la negatività al Covid 19. Inoltre, il test antigenico previsto per i passeggeri in partenza dal Giappone li esonererà dal dover osservare alcun periodo di quarantena preventiva”.



La ripresa dei voli Alitalia per il Giappone sarà caratterizzata anche dall’inaugurazione dei servizi sul più comodo scalo cittadino di Tokyo Haneda, distante solo 20 chilometri dalla città.