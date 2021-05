di Gaia Guarino

easyJet sbarca all'aeroporto di Bergamo con il primo volo su Olbia operato su base giornaliera e, dal 19 luglio, due volte a settimana. Una new entry importante per lo scalo lombardo che giunge dopo mesi di difficoltà e fatica. "Quando arriva una nuova compagnia è un segno di apertura nonché un segno di attrattività dello scalo stesso", sottolinea Giovanni Sanga, presidente di Sacbo.

La presenza di easyJet consentirà all'aeroporto di connettere oltre 120 destinazioni arricchendo l'offerta in un momento in cui ripartire è fondamentale. "Si apre una porta di speranza - aggiunge -. Da parte nostra vi è la massima disponibilità al confronto e al rilancio di ulteriori opportunità".



Olbia rappresenta una meta gettonata, un tassello chiave per spingere una località tipicamente leisure da sempre ambita dagli italiani. "Olbia è la nostra destinazione top in Italia - commenta Lorenzo Lagorio, country manager Italia di easyJet -. Quest'estate abbiamo spostato la nostra capacità sulle rotte domestiche dove prevediamo che la domanda crescerà, e sulle quali vediamo un trend positivo nonostante i voli si vadano riempiendo a poco a poco rispetto agli anni scorsi".