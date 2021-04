easyJet amplia la Garanzia Flex: cambi gratuiti fino al 30 settembre

Un incentivo alle prenotazioni arriva da easyJet, che ha deciso di ampliare la Garanzia Flex a tutti i passeggeri che prenotano voli per quest’estate, permettendo a tutti di cambiare voli fino a due ore dalla partenza senza alcuna penale.

"Offrire la migliore flessibilità permetterà a un maggior numero di nostri clienti di organizzare i propri viaggi senza doversi preoccupare di incorrere in spese aggiuntive per il cambio" spiega Lorenzo Lagorio (nella foto), country manager easyJet Italia.



La garanzia permette ai passeggeri di cambiare la loro prenotazione con qualsiasi volo in vendita e verso qualsiasi altra destinazione del network di easyJet. Solo se la tariffa del nuovo volo è più alta, sarà necessario pagare la differenza. I passeggeri possono modificare i voli online o con l'applicazione mobile. Si applica alle modifiche effettuate fino al 30 settembre 2021 compreso.



Inoltre, se il volo viene cancellato dalla compagnia, i passeggeri possono richiedere un rimborso in denaro online. I passeggeri i cui voli vengono cancellati possono anche richiedere un voucher o spostare gratuitamente i voli a una data successiva.



Infine, nel caso siano previsti lockdown o quarantene obbligatorie in hotel, i passeggeri potranno spostare gratuitamente il proprio volo a una data successiva o richiedere un voucher fino a due ore prima della partenza; questo anche se i loro voli sono ancora operativi. I passeggeri possono richiedere un rimborso nel caso di un lockdown o di un divieto di viaggio ancora in atto. Mentre, nel caso siano imposte restrizioni obbligatorie di quarantena in hotel, se le restrizioni rimangono in vigore, i passeggeri possono richiedere un rimborso entro quattro settimane dalla partenza. I clienti possono richiedere un cambio di data gratuito, un voucher o un rimborso contattando il servizio clienti di easyJet.