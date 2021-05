Wizz Air, nessuna riduzione degli slot all’aeroporto di Ciampino

Wizz Air vince al Consiglio di Stato in merito alla riduzione del traffico aereo a Ciampino. Lo studio legale Nunziante Magrone ha ottenuto per il vettore la sospensione cautelare della sentenza n. 3239/2021 del TAR Lazio e quindi del Decreto Ministeriale n. 345/2018 che riduceva, al fine del contenimento del rumore aeroportuale, il numero di slot disponibili nell’aeroporto di Ciampino, portandoli da 97 a 65 al giorno.

“L’immediata esecuzione del dispositivo della sentenza – fa sapere lo studio legale in una nota - avrebbe causato un rilevante danno economico per tutte le compagnie aeree che volavano sul secondo aeroporto della Capitale, con effetti sulla ripresa del traffico aereo, sugli utenti interessati, sull’occupazione e sull’indotto, all’approssimarsi dell’importante stagione estiva 2021”.



Per effetto del decreto, la compagnia ungherese non subirà quindi alcuna riduzione del numero dei voli dallo scalo per la stagione estiva.