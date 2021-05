Wizz Air, i manuali di bordo diventano digitali: ai piloti la Electronic Flight Bag

Wizz Air introduce la Electronic Flight Bag. Si tratta di una soluzione tecnica pensata per i piloti, che sostituirà tutti i manuali e i materiali di bordo stampati con iPad.

Il vettore porta così avanti i suoi impegni sul fronte della sostenibilità, riducendo in modo significativo l'uso di carta e il consumo di carburante.



Con il nuovo sistema Efb, ogni pilota Wizz Air riceverà un iPad. I dispositivi saranno dotati dei documenti pertinenti, delle mappe e delle applicazioni delle prestazioni necessarie per prepararsi al volo. Lo strumento offre, inoltre, informazioni in tempo reale e revisioni ai briefing della missione durante il viaggio.



“In Wizz, ci sforziamo di essere la compagnia aerea più ecologica di prima scelta poiché lavoriamo duramente per ridurre continuamente il nostro impatto ambientale – spiega Gerben Bondt, line training captain, Efb solution architect di Wizz Air -. L'introduzione di questo nuovo Efb è un passo importante per ridurre le nostre emissioni di carbonio, poiché una documentazione di volo senza carta si tradurrà in un numero di stampe significativamente inferiore, che a sua volta porterà a un risparmio di peso, ridotto consumo di carburante e minori emissioni. Non solo questo, il costo ridotto dell'utilizzo degli Efb si basa sulla promessa di Wizz Air di offrire le tariffe più basse del settore ed è un'altra dimostrazione del nostro impegno per l'ottimizzazione delle operazioni”.



Wizz Air offrirà corsi di formazione online ai piloti per garantire una transizione graduale al nuovo sistema. La data prevista per andare in diretta e rimuovere tutta la carta dalla cabina di pilotaggio è la fine di quest’anno.