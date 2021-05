Italo porta i filtri Hepa a bordo dei treni, investimento da 50 milioni

Ammonta a 50 milioni di euro l’investimento effettuato da Italo per installare a bordo dei propri treni i filtri Hepa (High Efficiency Particulate Air filter), gli stessi che vengono adottati a bordo degli aerei.

Con la nuova tecnologia viene garantito un ricambio continuo e completo dell’aria in carrozza: l’aria filtrata viene integrata con quella prelevata dall’esterno dando vita ad un flusso completamente rigenerato ogni 3 minuti.



“Continuiamo ad investire in sicurezza anche in un momento delicato come quello che stiamo vivendo - afferma Gianbattista La Rocca, a.d. di Italo (Nella foto) -. Dall’inizio della pandemia abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per tutelare i nostri passeggeri ed i nostri dipendenti, assicurando sempre le migliori condizioni di viaggio. L’introduzione dei filtri Hepa è un ulteriore passo in avanti, verso una pronta ed auspicata ripartenza”.