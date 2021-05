Italo torna sulla linea Adriatica: 8 servizi al giorno per l’estate

Italo rafforza l’offerta sull’Adriatica per l’estate. Il vettore ferroviario garantirà 8 servizi al giorno. Dal 13 giugno saranno 2 i nuovi collegamenti che, per la prima volta, permetteranno di raggiungere senza cambi intermedi le stazioni di Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini e Napoli Centrale. Mentre da metà luglio ripartiranno i servizi sulla linea Adriatica verso Milano e Bologna, con 6 corse giornaliere.

Saranno 6 le nuove stazioni lungo la linea collegate direttamente a Firenze, Roma e Napoli: Forlì, Cesena, Rimini, Riccione, Cattolica e Pesaro.



Saranno riattivati da metà luglio i viaggi sulla linea Adriatica diretta a Milano, con 6 nuovi servizi e 5 nuove stazioni: Forlì, Cesena, Rimini, Riccione e Pesaro, collegate quotidianamente a Bologna e Milano. Dei 6 nuovi servizi, 4 viaggeranno tra Milano e Ancona.



“Abbiamo lavorato in questi mesi per riattivare ed implementare i collegamenti con l’Adriatica, introducendo servizi diretti con Roma e Napoli che fino ad oggi mancavano, perché crediamo fortemente nel territorio - dichiara Fabrizio Bona, chief commercial officer di Italo (nella foto) -. L’aggiunta di nuove fermate ed il potenziamento dei servizi che arriveranno ad essere 8 al giorno è la riprova della volontà di Italo di investire sull’Adriatica. Siamo i primi ad offrire viaggi diretti con Napoli e Roma, vogliamo portare gli italiani in vacanza in questa zona così importante del Paese, dando il nostro significativo contributo alla ripartenza del turismo”.