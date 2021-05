Air Europa riprende i collegamenti per Miami e New York

Air Europa riprende dal 12 giugno i voli su Miami, con tre frequenze settimanali - martedì, giovedì, sabato. Dal 25 giugno sarà poi la volta di New York, sempre con tre voli a settimana - mercoledì, venerdì, domenica.

Gli schedule di entrambi i voli sono stati definiti per garantire collegamenti veloci dall’hub di Madrid con buona parte dei voli nazionali ed europei operati dalla compagnia.

Il ripristino delle due rotte verso gli Stati Uniti si inserisce nel piano di riapertura per incrementare le connessioni interrotte a causa della pandemia, approfittando del miglioramento della situazione dei contagi.

Air Europa volerà a Miami e New York con i suoi Dreamliner, in grado di ridurre i tempi di volo di 45 minuti e capaci di ridurre le emissioni del 20% rispetto a qualsiasi altro aereo di dimensioni simili.



Inoltre, per la sicurezza dei passeggeri la flotta Dreamliner dispone di filtri Hepa, in grado di catturare particelle che contengono virus con un'efficienza superiore al 99,9%. Sempre in tema sicurezza, Air Europa ha rafforzato i suoi rigorosi protocolli di igienizzazione e sanificazione e ha attivato misure volontarie per garantire la massima protezione dei passeggeri. Tra queste ha provveduto ad esempio alla riduzione degli oggetti manipolabili a bordo, ha introdotto nuove procedure di imbarco e sbarco e offre la massima distanza tra i passeggeri, purché l'occupazione lo consenta. La compagnia spagnola consente di svolgere online tutte le procedure relative al proprio viaggio; ha così migliorato il sito web www.aireuropa.com e ha sviluppato una nuova app.