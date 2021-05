La flessibilità secondo easyJet: cambi gratuiti fino a due ore prima del volo

Una svolta all’insegna della flessibilità, quella di easyJet, che ha deciso di adattarsi alle nuove necessità della clientela aggiornando il piano già conosciuto con il nome di ‘garanzia Flex’. Fino al 30 settembre 2021 compreso, dunque, tutti i passeggeri avranno la possibilità di cambiare gratuitamente i loro voli fino a due ore prima della partenza, scegliendo qualsiasi collegamento in vendita su un totale di 35 Paesi.

A carico del passeggero sarà solo l’eventuale differenza tariffaria, nel caso in cui il volo scelto sia più caro del precedente.

Un modo, spiega repubblica.it, per salvaguardare anche i più sfortunati, ossia tutti coloro che ricevano l’esito positivo del tampone fatto subito prima di imbarcarsi.



In caso di lockdown

Inoltre nel caso in cui sia previsto un lockdown o una quarantena obbligatoria in hotel, anche se il volo dovesse venire operato normalmente il vettore consente comunque di spostarlo senza pagare nulla, oppure concede il rimborso, o ancora dà la possibilità di chiedere un voucher fino a due ore prima dell’imbarco.



Le stesse possibilità vengono concesse nel caso in cui il volo venga annullato, come peraltro previsto dalla normativa europea.