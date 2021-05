Ego Airways, in arrivo due Embraer 190 per la flotta

Si chiameranno Virginia e Gianluca i due Embraer che entreranno nella flotta di Ego Airways. I nomi sono stati scelti nel corso dell’evento Meet & Fly che si è tenuto all’aeroporto di Forlì la scorsa settimana al termine di una campagna social che ha coinvolto alcuni influencer.

Due di questi, Virginia Stablum, influencer internazionale con il suo mix di origini e culture differenti, e il travel&lifestyle influencer Gianluca Fazio, alias The Rerum Natura, sono stati estratti a sorte ‘battezzando’ con i loro nomi i due velivoli.



“Gli aerei saranno basati negli aeroporti di Catania, Firenze e Forlì (con collegamenti point-to-point attivi tutto l’anno da Parma, Forlì e Firenze verso Catania, Bari e Lamezia Terme, inoltre Forlì collegherà anche Cagliari) – si legge in una nota della compagnia -. Per la stagione estiva 2021, Forlì e Firenze saranno collegate anche con Brindisi, Comiso-Ragusa, Olbia, Mykonos e Ibiza (queste ultime due destinazioni estere saranno raggiungibili anche da Catania”.