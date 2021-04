Firenze: Ego Airways inaugura la riapertura della pista

Torna operativa la pista dell’aeroporto di Firenze dopo i lavori di rifacimento. La riapertura è stata sancita dall’atterraggio dell’Embraer 190 con la livrea di Ego Airways proveniente da Catania.

I lavori hanno riguardato anche la riqualificazione dell’intera pavimentazione, oltre alla sostituzione delle luci e dei segnali luminosi; è stato anche migliorato l’impianto elettrico.



“I lavori, per un importo di circa 9 milioni di euro, sono stati eseguiti e condotti, a ciclo continuo 7 giorni su 7, dall’Impresa Toscana Aeroporti Costruzioni - si legge in una nota dell’aeroporto -, recentemente costituitasi attraverso l’ingresso in maggioranza da parte di Toscana Aeroporti nella pre-esistente impresa Cemes Aeroporti”



Dalla giornata di oggi, diverse compagnie hanno riattivato i voli sullo scalo fiorentino. Nel corso di questo mese torneranno i collegamenti verso Amsterdam (KLM), Barcellona (Vueling), Bucarest (Blue Air), Catania (Air Dolomiti, Ego Airways e Vueling), Francoforte (Air Dolomiti), Lussemburgo (Luxair), Madrid (Iberia), Marina di Campo (Silver Air), Monaco (Air Dolomiti), Palermo (Air Dolomiti e Vueling), Parigi Charles de Gaulle (Air France), Vienna (Austrian Airlines) e Zurigo (Swiss International Airlines).