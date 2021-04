Tap: partnership con AccesRail per i viaggi intermodali

Un unico biglietto che consente di combinare treni ad alta velocità e vaiggi aerei in Europa. È quanto offrono ai loro passeggeri Tap Air Portugal e AccesRail, specializzato in soluzioni intermodali aereo-ferrovia, che hanno siglato un accordo al fine di offrire ai propri passeggeri un maggior numero di destinazioni e più flessibilità.

Una partnership intermodale che Arik De, Chief Revenue & Network Officer di Tap, definisce storica perché consente “a una quantità significativa di europei di acquistare un prodotto integrato e più sostenibile per venire a visitare il Portogallo”.



AccesRail copre diverse città aggiuntive in sette Paesi europei - tra cui l’Italia grazie all’accordo con Trenitalia - rispetto a quelle che attualmente Tap offre. Allo stesso modo, i passeggeri possono prenotare i biglietti per i treni ad alta velocità con le compagnie ferroviarie incluse nella partnership, quando acquistano il loro viaggio sul sito Tap, www.flytap.com, o attraverso i Gds utilizzati da qualsiasi agenzia di viaggi.