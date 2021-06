Tap rilancia sull'Italia: Venezia, Napoli, Firenze e Bologna tornano nel network

Si prepara a un ritorno in forze sul mercato italiano Tap Air Portugal. I collegamenti su Roma e Milano subiranno nelle prossime settimane un incremento delle frequenze, mentre torneranno anche nel network i voli su Venezia (dal 26 giugno), Napoli (28 giugno), Firenze (1 luglio) e Bologna (2 luglio).

“Grazie alla recente partnership con AccesRail e al conseguente accordo di codeshare con Trenitalia – spiega la compagnia in una nota -, Tap offre ai suoi clienti la possibilità di includere, in un unico biglietto, treni ad alta velocità e viaggi aerei, rendendo molto più capillare l’offerta del network italiano”.



Sul fronte della flessibilità Tap prevede un cambio gratuito per tutti i biglietti acquistati dal primo giugno al 31 luglio. “In questo modo Tap offre a tutti i suoi passeggeri maggiore flessibilità – prosegue la nota -, consentendo loro di prenotare e organizzare i propri viaggi in sicurezza. La modifica sarà gratuita se effettuata almeno 3 giorni prima della data di partenza prevista”.