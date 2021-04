Air Europa: riparte da oggi la campagna ‘Time to fly’

“La voglia di volare, di viaggiare non si è mai spenta anzi, dopo oltre un anno di costrizioni, è addirittura incrementata”. Sono parole piene di ottimismo quelle di Renato Scaffidi, general manager Italia di Air Europa, che parla finalmente di luce fuori dal tunnel anche per il mondo del trasporto aereo.

E per dare un ulteriore slancio alla stagione il vettore ripropone da oggi al 3 maggio l’appuntamento con la campagna commerciale ‘Time to Fly’, che fino al 15 dicembre permette di raggiungere a prezzi realmente competitivi destinazioni quali Stati Uniti, Centro America e Caraibi, Sud America, L'Avana e Guayaquil, Santo Domingo e Punta Cana.



“La campagna commerciale che parte proprio oggi - spiega Scaffidi - vuole essere uno stimolo positivo per acquisire un po’ di fiducia e per riprenderci la libertà di viaggiare che tanto ci manca”.

Sul fronte della sicurezza sanitaria Air Europa ha ampliato gli interventi di sanificazione e disinfezione profonda e ha applicato processi che riducono al massimo il contatto con oggetti non indispensabili che garantiscono il distanziamento in tutte le fasi del viaggio. Permangono ovviamente i filtri Hepa che consentono un riciclo continuo dell’aria e sono in grado di catturare anche le particelle più piccole rendendo l’aria sterile al 99,9%.