easyJet: in arrivo perdite per 800 milioni di euro nel primo semestre

Il semestre chiuso a 31 marzo scorso porterà perdite comprese tra 800 e 840 milioni di euro in casa easyJet. Ma il risultato viene comunque considerato migliore rispetto alle aspettative e la situazione di cassa lascia tranquilli in vista di un recupero durante la stagione estiva.

Tempo di anticipazioni per la compagnia low cost, che come di consueto si rivolge agli analisti per fare il punto della situazione economica prima della pubblicazione dei risultati del semestre. I tre mesi chiusi al 31 marzo hanno visto un tasso di occupazione limitato al 9 per cento rispetto alle potenzialità. Dato che sarà in miglioramento nei mesi primaverili (20 per cento) ma soltanto con l’estate si potrà vedere un chiaro cambio di rotta.



La parola d’ordine per easyJet resta comunque quella della flessibilità: la compagnia si dichiara pronta a cambiare i piani in corso d’opera in base all’andamento della domanda.