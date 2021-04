Wilson, Ryanair: “Clienti guardinghi, ma c'è voglia di viaggiare”

Eddie Wilson, ceo di Ryanair, parla volentieri ma non entra mai nel dettaglio. Inutile chiedergli quali tratte si vendano più di altre o quali Paesi diano segni di risveglio. “È ancora presto. Certo, la Gran Bretagna si muove di più perché la campagna vaccinale è andata più spedita” si limita a dire il manager, nel corso della presentazione dell’offerta estiva su Palermo.

Nonostante questo, Ryanair, dall’alto dei suoi 70 aerei basati in Italia per l’estate, sparge ottimismo. “La gente è ancora guardinga, ma ha voglia di viaggiare. E isole come Sicilia, Sardegna, ma anche quelle greche e spagnole, sono considerate sicure rispetto, magari, alle città più affollate”.



“E guardiamo con fiducia anche all’autunno” aggiunge Wilson. “Se una destinazione volesse coinvolgerci in un progetto strategico di allungamento della stagione, noi ci siamo”. A. L.