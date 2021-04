Ryanair e Aer Lingus, pressing per la ripresa regolare dei voli internazionali

Ryanair ed Aer Lingus chiedono di riportare alla normalità l’attività sui cieli irlandesi. Le due compagnie hanno iniziato un pressing sul Governo, chiedendo di rimuovere al più presto le restrizioni sui viaggi.

I vettori, riporta TravelMole, hanno messo a punto un Aviation Restart Plan per la ripartenza in sicurezza, auspicando una ripresa definitiva del traffico aereo verso il Regno Unito e l’Unione europea.



Per le due compagnie è prioritario eliminare il divieto ai viaggi non essenziali entro l’estate, nonché allentare le regole relative alla quarantena.