Norwegian, il Tribunale dà l'ok al piano. Ora a caccia di nuovi investitori

Adesso tutta l’attenzione sarà focalizzata alla ricerca di nuovi capital per fare rinascere la compagnia a nuova vita. È arrivato il via libera anche da parte dell’Oslo County Court al piano di ristrutturazione di Norwegian.

Dopo l’ok da parte dei creditori la compagnia può ora procedere nella seconda fase, overo appunto l’individuazione di investitori in grado di dare ossigeno alla casse del vettore in modo da rimettere in moto la macchina al più presto.



Il piano, come anticipato nelle scorse settimane, prevede una Norwegian altamente ridimensionata e votata prevalentemente alle rotte domestiche. Definitivamente abbandonato il lungo raggio low costo con cui Norwegian si era fatta conoscere al mondo intero.