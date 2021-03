Bjorn Kjos, il vulcanico fondatore di Norwegian Air, ci riprova. L’imprenditore ed ex pilota riforma la squadra che aveva creato gli anni migliori della low cost a lungo raggio e si lancia in una nuova avventura insieme a Bjorn Kise e Bjorn Tore Larsen.

Prenderà il via alla fine di quest’anno Norse Atlantic Airways, un vettore che avrà in flotta esclusivamente i Boeing 787 Dreamliner e riproporrà il modello del long haul low cost, il cui declino degli ultimi periodi non sembra preoccupare il gruppo di manager norvegesi.



Secondo quanto riportato da Aviator.aero Kjos & C si sarebbero già assicurati 9 aerei e altri tre dovrebbero essere sbloccati nelle prossime settimane. Tra le destinazioni che la nuova compagnia si propone di andare a volare ci sono al momento Oslo, Parigi e Londra in Europa e New York, Miami e Los Angeles negli Stati Uniti.