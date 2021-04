di Silvana Piana

Arriva il via libera dell’Ue al prestito da 4 miliardi di euro per il salvataggio di Air France, che, contestualmente, dovrà cedere 18 slot su Parigi Orly a un’aerolinea concorrente. La Commissione europea ha, infatti, autorizzato lo Stato francese a ricapitalizzare la compagnia aerea, attraverso un aumento di capitale aperto agli azionisti esistenti e al mercato, sino a un massimo di 1 miliardo di euro.

È quanto riporta repubblica.it, precisando che il governo sarà autorizzato ad aumentare la sua partecipazione in Air France a poco meno del 30 per cento dall’attuale 14,9 per cento, cioè non superando il minimo necessario per garantire la redditività di Air France e della sua holding e per ripristinare la sua posizione patrimoniale prima della pandemia.



Ancora duramente colpita dalla crisi legata alle misure di contrasto al Covid-19 e dalla mancata ripresa del traffico aereo, Air France propone, intanto, nuove soluzioni alle rappresentanze sindacali. In primis la riduzione dei salari dei dipendenti e un taglio alle ferie. La prima idea messa sul tavolo - secondo quanto riportato da L'Echo Touristique - sarebbe di integrare il bonus di fine anno nello stipendio base, in modo che sia finanziato dallo Stato in un quadro di attività parziale di lungo periodo.



Questo consentirebbe ai dipendenti di ricevere l'84 per cento dello stipendio netto durante le ore non lavorative. Un importo interamente coperto dallo Stato, per cui la 13esima di fine anno sarebbe a carico di quest'ultimo e non più dell'azienda.



Per i piloti, però, il cui premio sarà inferiore nel 2021 poiché indicizzato alla loro attività (in sensibile riduzione nell'arco della pandemia), si preannuncia un pesante deficit.



Il piano di ristrutturazione

Air France - sempre stando alla testata trade francese - prevede inoltre di privare di tre giorni di ferie il personale di terra e di quattro giorni il personale di volo. Le intenzioni dell'azienda sarebbero di mettere in atto le due misure contemporaneamente, ma le questioni sono comunque in fase di negoziazione con le parti sociali.



Il tutto va a inserirsi in un quel difficile percorso che Air France ha avviato lo scorso anno con un programma di ristrutturazione e ripartenza comprensivo dell'eliminazione di circa 7.500 posti di lavoro.





