Air France, nuovo programma di digitalizzazione dei test Covid

Durerà quattro settimane il nuovo programma di sperimentazione per la digitalizzazione dei risultati dei test Covid avviato da Air France e ADP Group sui voli tra Parigi-Charles de Gaulle, San Francisco e Los Angeles. I passeggeri che viaggiano su queste tratte potranno testare gratuitamente l'applicazione mobile ICC AOKpass, disponibile su smartphone, che permette loro di registrare in modo sicuro i risultati dei test per il Covid effettuati in un laboratorio partner.

L’obiettivo è semplificare il processo di verifica dei test di screening e grazie a una partnership tra Air France, MedAire/International SOS, ADP Group, San Francisco International Airport e Los Angeles World Airports, i passeggeri che testano l'applicazione beneficeranno di un percorso dedicato in aeroporto, con accesso prioritario all'imbarco e ai passaggi di frontiera all'arrivo a Parigi.



"Sicurezza sanitaria e viaggio senza problemi"

"Dall'inizio della crisi del Covid-19 - spiega Alain Bernard, direttore operativo Air France - abbiamo chiesto una standardizzazione delle norme sanitarie in tutto il mondo. Questo nuovo programma di sperimentazione è un esempio di ciò che potrebbe diventare lo standard per la verifica dei documenti di viaggio in futuro e siamo lieti di implementarlo con i partner di Air France. La collaborazione tra Stati, compagnie aeree e autorità aeroportuali è essenziale per trovare soluzioni che combinino la sicurezza sanitaria con un'esperienza di viaggio senza preoccupazioni".



Il programma, che si aggiunge a quello lanciato da Air France l'11 marzo 2021 sui voli da Paris-Charles de Gaulle a Pointe-à-Pitre e Fort-de-France, è gratuito per il cliente e si svolge esclusivamente su base volontaria. Il passeggero può scaricare l'applicazione ICC AOKpass disponibile su Appstore, Google Play Store o Huawei App Store e esegue il test PCR o LAMP (secondo i regolamenti della sua destinazione) in uno dei laboratori partner. Una volta completato il test il laboratorio dà al cliente i risultati sotto forma di un documento pdf e un codice qr che il cliente può caricare in modo sicuro nell'app ICC AOKpass.



Controlli velocizzati

In aeroporto, il giorno della partenza, una segnaletica specifica indirizza il viaggiatore verso un percorso prioritario al momento dell'imbarco. Al controllo delle formalità di viaggio presenta il suo telefono invece di un test cartaceo. ICC AOKpass conferma quindi che il test presentato è valido e conforme alle normative del Paese di destinazione attraverso una rete protetta dalla tecnologia blockchain. All'arrivo a Parigi il cliente trova una segnaletica specifica e beneficia di un accesso prioritario durante le formalità della polizia di frontiera, presentando nuovamente il codice qr sull'applicazione ICC AOKpass.