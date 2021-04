di Lino Vuotto

“Con la campagna di vaccinazione in Italia e nelle isole greche confidiamo nella ripresa dei flussi legati ai viaggi per le destinazioni preferite degli italiani: le isole greche, la Sardegna con Olbia, la Sicilia con Comiso, Pantelleria e Lampedusa”. C’è fiducia in casa Blue Panorama/Luke dopo la lunga pausa forzata che ha impedito anche il lancio del nuovo brand. Il direttore commerciale Remo Della Porta guarda però avanti e spiega che la programmazione è ormai a messa a punto.

“In partnership con il Gruppo Uvet, Settemari e Jump lanceremo la Bergamo–Comiso e la Bergamo–Olbia, destinazioni per servire i resort di Uvet Hotel Company – dice -. Ci concentriamo sul nostro tradizionale network domestico e riconfermiamo il network relativo alle isole greche che riteniamo possa riprendere liberamente”. E per fare ripartire la macchina a pieno ritmo o almeno in maniera robusta la compagnia ha deciso di investire ancora nella distribuzione organizzata: “Blue Panorama non solo ritiene che la distribuzione cosiddetta intermediata sia un partner di riferimento, ma abbiamo ulteriormente investito con il cambio di sistema per rendere la distribuzione più efficace, moderna e vicina al mondo dei retailer”.



Previsioni

Quanto alle previsioni Remo Della Porta non si sbilancia: “A oggi è impossibile fare delle previsioni, ma possiamo rispondere con la speranza di una ripresa dei viaggi nel più breve tempo possibile. Molto dipenderà dall’apertura dei corridoi ma soprattutto dal completamento della campagna vaccinale. Da addetto ai lavori e da cittadino italiano auspico una messa in sicurezza dal punto di vista sanitario affinché l’Italia torni a essere protagonista per il turismo”. Ma ribadisce la fiducia: “Il fattore più determinante sarà sicuramente la voglia di viaggiare in totale sicurezza dopo un anno di libertà limitata”.