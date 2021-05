Un appello affinché nel decreto Sostegni bis ci sia spazio per un ulteriore finanziamento pari ad almeno 150 milioni di euro. Tornano ad alzare la voce insieme Neos, Blue Panorama e Air Dolomiti, le tre compagnie aeree compagnie aeree con bandiera italiana insieme ad Alitalia.

“Ad oggi – spiegano in un comunicato congiunto -, su questo tema non vi è stato alcun incontro con il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini. I tre vettori chiedono quindi un intervento del Governo e del Presidente Draghi che sia rapido e tempestivo per il futuro del trasporto aereo italiano. Il sistema Italiano ha bisogno che tutte le aziende del comparto aereo siano sostenute vista la gravità della crisi”.



Fondi in arrivo per Alitalia

L’appello arriva tra l’altro mentre inizia ad emergere quale potrebbe essere la cifra che verrebbe stanziata a favore della newco Ita-Alitalia, con una cifra che si aggirerebbe intorno agli 800 milioni di euro. “I tre vettori – conclude il comunicato - auspicano che non si verifichi una disparità di trattamento tra gli stessi lavoratori e le stesse imprese del medesimo settore del trasporto aereo, in particolare verso le categorie di tale comparto”.