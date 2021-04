Sardegna nel mirino di Ryanair: 33 rotte da Cagliari per l’estate

Il ceo Eddie Wilson lo aveva anticipato nel corso della conferenza stampa di lancio dell’operativo estivo di Ryanair sull’aeroporto di Milano Bergamo: “Sulla Sardegna ci saranno importanti sviluppi”. A pochi giorni di distanza ecco la prima conferma con un incremento significativo dell’impegno sull’aeroporto di Cagliari.

Nella summer il vettore low cost inserirà in totale 33 rotte per un totale di 120 vli alla settimana. Tre le new entry, Malta, Palermo e Rimini (tutti con due frequenze alla settimana), mentre verranno estesi anche all’estate i collegamenti invernali di Brindisi e Milano Malpensa.



A completare l’incremento dell’offerta anche l’aumento delle frequenze su Bari, Treviso e Verona.