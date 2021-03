Albastar su Cuneo: arrivano tre nuove rotte

Due rotte internazionali più una verso la Sicilia. Sono queste le new entry di Albastar sull’aeroporto di Cuneo. La compagnia, volerà dal 27 luglio dall’aeroporto piemontese verso Palma di Maiorca e Minorca, mentre dal 29 luglio inizierà le operazioni verso Lampedusa.

I collegamenti saranno operativi fino a metà settembre, con voli ogni martedì verso le Baleari e ogni giovedì verso la Sicilia.



Le new entry si vanno ad aggiungere al collegamento già esistente su Trapani, portando a 4 le destinazioni servite. “Albastar diventa, quindi, un punto di riferimento importante per il turismo leisure in partenza da Cuneo - evidenzia Giancarlo Celani, direttore commerciale e deputy ceo di Albastar - con un’attenzione particolare anche verso l’incoming sul Piemonte dalla Sicilia e dalle due isole spagnole”.



“Poter lanciare queste nuove rotte nel bel mezzo della stagione estiva - aggiunge Anna Milanese, direttore generale dell’aeroporto di Cuneo - significa per noi assecondare la voglia della gente di tornare a viaggiare ed evadere dopo questi lunghi periodi di restrizione negli spostamenti”.