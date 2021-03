Albastar conferma il presidio di Trapani: sei rotte per l'orario estivo

Albastar conferma la propria presenza sull’aeroporto di Trapani anche per la stagione estiva, durante la quale la compagnia ha messo in programmazione sei rotte nazionali.

Tre di questi collegamenti sono quelli effettuati in continuità territoriale su Brindisi, Napoli e Parma e prenderanno il via con l’avvio della summer alla fine di marzo. Due le frequenze previste per Brindisi e Parma (quest’ultima trisettimanale da maggio) mentre su Capodichino è previsto un solo volo alla settimana.



Lo schedule sarà poi completato dalle rotte su Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Cuneo. Il volo sulla Capitale, con 4 frequenze, prenderà il via anch’esso a fine marzo, mentre per gli altri due bisognerà attendere la fine del mese di maggio.