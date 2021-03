Rebasti, Volotea: “Serve una logica di programmazione di medio termine”

Valeria Rebasti, country manager Volotea Italy and Southeastern Europe, concorda che la chiave di lettura per la ripresa del trasporto aereo sarà una combinazione tra pricing, flessibilità e sicurezza. Ma, nel servizio pubblicato sull’ultimo numero di TTG Magazine, aggiunge anche un altro elemento indipendente dalla volontà del mercato: "Sicuramente, per poter ripartire sarebbe auspicabile che i governi dei vari paesi introducessero una logica di programmazione di medio termine, che permetta alle aziende del settore di poter pianificare la ripresa e ai clienti di poter programmare i propri spostamenti con maggiore serenità".

