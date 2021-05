Volotea potenzia Torino: 12 destinazioni per l'estate con la new entry Minorca

Saliranno a quota 12 i collegamenti che verranno effettuati da Volotea sull’aeroporto di Torino nella programmazione estiva. La new entry dello schedule è il volo su Minorca che debutterà nel mese di luglio e avrà una frequenza alla settimana.

La località turistica andrà ad aggiungersi alle altre due rotte internazionali su Mykonos e Skiathos in Grecia, mentre sul fronte dei collegamenti domestici sono previsti voli su Alghero, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo, Pantelleria, per un totale di 324mila biglietti in vendita.



“Volotea si conferma un partner capace di cogliere e soddisfare con tempestività la domanda di viaggi – commenta l’amministratore delegato della Sagat, Andrea Andorno -: con la sua crescita costante è diventato un vero punto di riferimento per i viaggiatori del nostro territorio”.