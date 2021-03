Corsica Sardinia Elba Ferries: tariffa Flex per spingere sul booking

La Sardegna non smette di affascinare. E a confermarlo sono anche gli andamenti delle prenotazioni dei traghetti di Corsica Sardinia Elba Ferries. L'isola rimane in cima alle preferenze, "seguita - come spiega Raoul Zanelli Bono, direttore commerciale di Corsica Sardinia Elba Ferries - da Corsica e isola d'Elba". Nonostante le preoccupazioni dei viaggiatori in merito a possibili nuove restrizioni dovute al diffondersi della pandemia, le prenotazioni si accendono soprattutto tra luglio e settembre, e a maggiore garanzia dei passeggeri la compagnia offre gratuitamente la tariffa Flex grazie alla quale il biglietto può essere modificato 'a volontà' e senza penali, per altre date e altre linee, oppure rimborsato fino al 90 per cento.



Il Focus Traghetti è disponibile sulla Digital edition di TTG