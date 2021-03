Ancora tante incertezze, ma una strada più definita rispetto a quanto avvenuto nell’estate 2020. Il comparto dei traghetti ricomincia a muoversi e, malgrado le regole ancora poco chiare per spostarsi in Europa, si fa forte delle grande voglia di viaggiare che emerge in quest’ultimo periodo dalle richieste della clientela.

La strategia

Interrogati sui progetti futuri, i principali player del settore definiscono una strategia improntata alla prudenza ma anche alla voglia di ripartire, specie su alcune tratte che stanno registrando una buona richiesta, come quelle per la Sardegna.



Grecia in pole position

E se a oggi il booking è ancora timido, l’ottimismo non manca e il trend che si registra è comunque positivo.

Fra le mete sulle quali si prevede una pronta ripartenza c’è anche la Grecia, che potrebbe essere favorita dalle misure che l’Ue sta mettendo in campo in questi giorni.



