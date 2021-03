Virgin Atlantic testa lo Iata Travel Pass sui voli per Barbados

Virgin Atlantic ha stretto una partnership con Iata Travel Pass e TrustAssure per lanciare un test di prova con il Travel Pass Iata. Dal 16 aprile per un mese il vettore attiverà il servizio sulla tratta Londra Heathrow-Barbados, in collaborazione con il governo di Barbados, che accetterà il pass ai suoi confini.

I passeggeri saranno invitati a scaricare l’app sul proprio smartphone; in questo modo potranno verificare di avere i requisiti sanitari necessari per viaggiare tra determinati Paesi, registrando anche il risultato negativo dei test Covid-19. Le versioni future dell’app includeranno anche la registrazione del vaccino effettuato.



La soluzione TrustAssure

A partire da oggi, inoltre, secondo quanto riportato da TravelMole i passeggeri che volano alla volta delle destinazioni statunitensi di Virgin Atlantic prima di imbarcarsi potranno verificare digitalmente i risultati dei test Covid-19 utilizzando la soluzione TrustAssure basata sull’intelligenza artificiale.



La documentazione potrà poi essere caricata in modo sicuro tramite il sito web e, una volta confermata, il cliente riceverà un codice qr con una verifica verde, il che significa che potrà procedere rapidamente al check-in.