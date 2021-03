Virgin Atlantic: da Branson altri 100 milioni di sterline

Sono passati poco più di sei mesi da quando Virgin Atlantic ha ottenuto un fondo di salvataggio di 1,2 miliardi di sterline, ma ancora non basta: la compagnia aerea ha bisogno di un ulteriore finanziamento per poter resistere alla crisi.

Per questo a entrare in gioco è ancora una volta lo stesso Richard Branson, il cui Virgin Group - azionista di maggioranza del vettore - elargirà un prestito da 100 milioni di sterline alla compagnia secondo quanto riportato da Sky News. A questa cifra si dovrebbero aggiungere altri 60 milioni di sterline derivanti da un accordo con i creditori, che consentirebbero a Virgin Atlantic di mantenere il suo cashflow in attesa della fine delle limitazioni agli spostamenti. "Continuiamo a rafforzare il nostro bilancio in previsione della revoca delle restrizioni ai viaggi internazionali durante il secondo trimestre del 2021" ha detto un portavoce della compagnia aerea.