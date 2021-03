Emirates, a fine anno il ritorno dell’A380

Emirates sarebbe pronta a rimettere in servizio i suoi A380 sulle rotte verso l'Australia e la Nuova Zelanda operate da Dubai a partire da fine anno. La ragione del ritorno del gigante dei cieli sarebbe legata al traffico intenso verso l'Oceania durante l'estate australe.

Si volerà da Dubai a Sydney dal 1° novembre, stessa data di partenza per la rotta su Melbourne. Sarà invece possibile raggiungere Perth a bordo del superjumbo dal 31 ottobre.



Come riporta simpleflying.com, probabilemte anche Emirates si dovrà adeguare ai requisiti sanitari imposti dall'Australia per l'ingresso nel Paese, questo in termini sia di vaccinazioni sia di quarantena. G.G.