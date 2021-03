Emirates, il presidente Tim Clark attacca Boeing sulla qualità degli aerei

Un eccessivo taglio dei costi per sbaragliare la concorrenza e aumentare i dividendi degli azionisti: scelta che ha inciso negativamente sulla qualità dei propri aerei. È un attacco molto duro quello fatto dal presidente di Emirates Tim Clark alla Boeing, che per la prima volta riceve critiche così pesanti da una compagnia aerea cliente.

Clark non usa mezzi termini con il colosso americano e in un’intervista rilascia a The Air Current punta il dito contro le scelte fatte dal management che, a suo avviso, sono state la causa che ha portato ai problemi che si sono riscontrati negli ultimi anni in primis con il 737 Max, ma anche con i 787 e i 777.



Proprio quest’ultimo modello è stato la causa scatenante dell’attacco del presidente Emirates. La compagnia ne ha infatti 133 (il più alto numero nelle flotte delle compagnie aeree mondiali) e secondo Clark si verificano diversi problemi. Da qui la richiesta alla Boeing di intervenire al più presto.