Pobeda torna a Milano Bergamo con il volo su Mosca

Torna a partire da oggi il collegamento aereo tra l’aeroporto di Milano Bergamo e Mosca Vnukovo operato da Pobeda. Si tratta di una rotta di lungo corso avviata nel 2015 e poi sospesa per la pandemia.

Il collegamento partirà con una frequenza settimanale operata appunto il venerdì, ma la previsione della compagnia aerea russa è di rivedere in corso d’opera la programmazione in base allo sviluppo delle misure sanitarie e dell’andamento della domanda. Il volo è effettuato utilizzando un B737-800 Next Generation da 189 posti.



“Vedere ripartire i voli di una compagnia aerea da molti anni operativa a Milan Bergamo Airport genera fiducia ed è motivo di soddisfazione – commenta Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo – Siamo consapevoli che la disponibilità di un solo volo alla settimana rappresenti solo la ripresa iniziale”.