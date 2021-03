Continua a esserci tanta voglia di Sardegna per la prossima estate e e compagnie aeree iniziano a scaldare i motori e fare a gara per contendersi le rotte più promettenti. Per ora concentrandosi sulle direttrici domestiche.

Dopo l’annuncio di ieri di Wizz Air su Olbia, per il Costa Smeralda arriva un altro potenziamento importante che porta la firma di easyJet. La low cost aggiungerà 4 rotte interne su Bologna, Verona, Torino e Bari, con le prime tre che avranno frequenza giornaliera, mentre il volo sulla Puglia tre frequenze alla settimana. Tutte prenderanno il via dal 28 giugno andando ad aggiungersi ai voli già annunciati su Milano Malpensa, Venezia, Napoli e Milano Bergamo.



“Con i nuovi collegamenti che abbiamo annunciato oggi – sottolinea il country manager Lorenzo Lagorio - intendiamo confermare il nostro impegno a supportare la ripresa del turismo estivo in Italia e ad offrire ai nostri clienti che desiderano trascorrere le vacanze in Sardegna ancora più opzioni. Guardiamo con fiducia alla prossima stagione estiva e ci auguriamo che gli attesi progressi nei programmi di vaccinazione e le misure di sicurezza esistenti possano incoraggiare gli italiani a prenotare le proprie vacanze con fiducia”.