di Lino Vuotto

Hanno atteso fino all’ultimo varando forse per la prima volta, a eccezione del 2020, una programmazione last minute. Una particolarità che soprattutto le low cost avevano ormai mandato in soffitta per giocare sempre più in anticipo e gestire la programmazione con maggiore precisione. Ora, invece, da Ryanair a easyJet sono uscite allo scoperto a poco più di due settimane dall’inizio dell’orario estivo. Con non poche sorprese.

Ryanair

A chi si aspettava un’offerta modesta, infatti, i principali player del settore stanno rispondendo con uno schedule di tutto rispetto. Basti citare Ryanair su tutte che solo a livello di collegamenti domestici ha annunciato un’offerta di rotte senza precedenti sul panorama italiano, con un’offerta di 1.500 voli alla settimana.



easyJet e Wizz

Quello che si sta confermando sulla falsariga dell’estate del 2021 è che, in particolare i vettori low cost come Wizz Air ed easyJet, stiano puntando a coprire l’asse Nord-Sud con una particolare attenzione al leisure. Nell’annuncio di pochi giorni fa il vettore britannico quest'estate collegherà Milano Malpensa a Catania con fino a 8 voli giornalieri, a Napoli con 5 voli giornalieri, mentre Brindisi e Lamezia Terme potranno contare su fino a 4 collegamenti giornalieri. Novità in arrivo anche per quanto riguarda lo scalo di Palermo, che potrà contare su fino a 6 voli giornalieri per Milano Malpensa.



Dal canto sua Wizz Air è ripartito con l’espansione e l’apertura di nuove basi in Italia e come prima new entry del 2021 ha scelto Palermo, seconda base siciliana, da cui attiverà 5 rotte nazionali e due internazionali.



Il caso Bpa/Luke

Tra le caratteristiche di questi primi annunci emerge inoltre una costante: l’avvio dell’orario estivo sarà infatti molto soft, con un progressivo aumento di rotte e frequenze che partirà invece a partire dal mese di giugno: una tempistica che sembra affidarsi alla fiducia nell’espansione della campagna di vaccinazione e quindi una maggiore propensione a viaggiare da parte del pubblico. In questo contesto spicca ad esempio anche Blue Panorama/Luke Air, che riattiverà la macchina appunto da giugno puntando forte anche sulla Grecia.