Delta aumenta i voli Covid tested: da Milano e Roma per New York Jfk

I voli Covid tested di Delta Air Lines triplicano e approdano anche a New York dall’Italia. A partire da aprile i collegamenti, che consentiranno ai passeggeri di evitare la quarantena di 14 giorni, verranno effettuati dall’aeroporto di Roma Fiumicino e Milano Malpensa sul Jfk. Le tratte vano così ad aggiungersi ai voli da Atlanta per Roma e Amsterdam, effettuati in collaborazione con Alitalia e Klm.

"Un anno dopo che i viaggi aerei si sono fermati a livelli mai visti a memoria d'uomo, questi voli senza quarantena e Covid-tested offrono una vera spinta all'industria dell'aviazione - ha detto Alain Bellemare, e.v.p. and president – international di Delta -. Stiamo iniziando a vedere più campagne vaccinali a livello globale, ma finché i vaccini non saranno più diffusi, i corridoi di volo come questi contribuiscono a far sentire più sicuri i nostri passeggeri ed equipaggi quando volano".



L'operativo

I collegamenti su Milano sono previsti inizialmente con 4 frequenze alla settimana, mentre da maggio diventeranno giornalieri. Per quanto riguarda invece il Roma-New York l’avvio sarà con tre frequenze che diventeranno 4 a maggio e 7 a giugno.