Ed Bastian, ceo Delta: “Sarà una ripresa del mercato a più fasi”

"Siamo fiduciosi che Delta emergerà più forte che mai una volta che avremo superato la pandemia". Ne è certo Ed Bastian, ceo di Delta Airlines, intervenendo a ITB Berlin Now per fare il punto sul trasporto aereo.

"Stiamo adottando un approccio agile - ha detto - per far fronte a una ripresa del mercato in più fasi: nella prima ci aspettiamo che la discontinuità della domanda continui e che la curva di prenotazione rimanga più compressa. Il fulcro della seconda fase saranno le vaccinazioni, che diventeranno sempre più disponibili, mentre le restrizioni di viaggio si attenueranno. Nella seconda metà del 2021 vedremo un miglioramento costante della domanda".



Alla luce della nuova amministrazione Usa, la sostenibilità dovrebbe rientrare negli obiettivi primari anche nel trasporto aereo: "Siamo impegnati a diventare carbon neutral - afferma Bastian a questo proposito -, e ci auguriamo che la nuova amministrazione dia impulso alle tecnologie sostenibili". L'impegno prosegue intanto sul fronte sicurezza, "che è diventata un punto focale già dall'11 settembre, e ci aspettiamo - confida il ceo di Delta - che i clienti mostrino lealtà alle aziende che danno la priorità al loro benessere. Dal canto nostro abbiamo creato una divisione ad hoc per la sanificazione, assumendo il nostro primo chief health officer". S. P.