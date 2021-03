A farli scatenare è bastato l’annuncio del Governo di aver rimosso le Baleari dalle zone a rischio per Covid-19, e ora i tedeschi sembrano non pensare ad altro che a Maiorca, come emerge dalla mole di prenotazioni di questi giorni già per la Pasqua.

Una vera e propria furia che ha portato a occupare tutti i posti disponibili sulle rotte di linea, costringendo i vettori ad aumentare la loro capacità all’ultimo momento.

All’offerta iniziale di Eurowings si aggiungerà dunque, come spiega Hosteltur, un progressivo aumento delle sue frequenze per Maiorca fino a 325 voli settimanali da 24 aeroporti tedeschi e britannici, ma anche da Austria e Svizzera.



Da parte sua Lufthansa ha verificato come, dall'inizio del mese, le prenotazioni per Maiorca siano aumentate dell'80%, quelle per le Canarie del 20% e quelle per il Messico del 50%.



Voli raddoppiati

"La revoca delle restrizioni per Maiorca da parte del governo tedesco rafforzerà questa tendenza. Lufthansa reagisce alla crescente domanda e quasi raddoppia il numero di voli" ha detto la compagnia in un comunicato.



Il vettore prevede di decollare fino a undici volte a settimana da Monaco a Palma di Maiorca (rispetto alle due attuali) e fino a 20 volte a settimana da Francoforte (rispetto alle sei di oggi). Allo stesso modo, la compagnia aerea raddoppierà i suoi voli da Monaco a Gran Canaria e Fuerteventura e aumenterà la sua capacità del 50% sui collegamenti da Francoforte a Gran Canaria e Tenerife.



Nella sua dichiarazione, Lufthansa ha riferito che per il periodo marzo-aprile offrirà 1.200 collegamenti in Europa, quasi raddoppiando la sua offerta attuale, e ha specificato che le destinazioni in Spagna sono "particolarmente richieste".