Le Baleari si candidano come area test per il pass di vaccinazione spagnolo

Regna un cauto ottimismo alle Baleari in vista della stagione estiva. I tassi di infezione costantemente bassi a Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera danno motivo di speranza.

"Possiamo vedere la fine della crisi - ha affermato Francina Armengol, presidente del Governo delle Isole Baleari -. Oltre ai sofisticati test e screening, i tour operator speravano in rapidi progressi con le vaccinazioni della popolazione e dei visitatori. Certo, un pass digitale valido in Europa o nel mondo renderebbe le cose molto più facili per l'industria del turismo".



Per questo le Isole Baleari si propongono volontariamente come regione di prova per il pass di vaccinazione spagnolo. "Non ci possono essere viaggi senza sicurezza sanitaria - ha ribadito il ministro del Turismo, Iago Neugueruela -. Vogliamo corridoi di viaggio sicuri per i nostri visitatori dalla Germania, garantendo al contempo la massima sicurezza per la gente del posto. Nel 2020 le Baleari si erano dimostrate capaci di superare la crisi. Garantiamo le condizioni più sicure, e siamo fiduciosi che il business dei viaggi tornerà". S. P.