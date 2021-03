di Gaia Guarino

WizzAir crede nella Sicilia e apre una nuova base con due aerei a Palermo. L'aeroporto Falcone-Borsellino è il secondo scalo siciliano a entrare tra le scelte di punta del vettore ungherese.

Dopo la base di Catania, dal 1° giugno prenderanno il via 7 rotte da Palermo di cui cinque nazionali (Pisa, Bologna, Torino, Verona e Treviso) e due internazionali verso Londra Luton con una frequenza trisettimanale, e Basilea il martedì e il sabato. Il tutto si sommerà al diretto su Milano Malpensa già attivo da ottobre 2020.



"La nascita di questa base è un passo importante per il futuro - commenta Giovanni Scalia, a.d. di Gesap -. Significa sviluppo economico e nuovi posti di lavoro se si pensa che ogni passeggero porta a un aumento del Pil locale di circa 500 euro".



Anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si dichiara soddisfatto di tale partnership tanto più che l'aeroporto del capoluogo è in crescita e insieme a WizzAir condivide valori come una costante attenzione alle persone e all'ambiente, con un impegno concreto sulla sostenibilità del trasporto aereo e nella gestione delle risorse aeroportuali.