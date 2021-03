Wizz Air: Indigo Partners vende altre quote e scende all'8,5%

Non è stato accolta con particolare favore dal mercato la decisione di Indigo Partners di diminuire in maniera sensibile l’impegno nell’azionariato di Wizz Air e il titolo della compagnia oltre 6 punti percentuali.

Il principale investitore della compagnia low cost ha infatti ceduto quote per un controvalore di circa 500 milioni di euro, scendendo di conseguenza all’8,5 per cento dell’azionariato.



Da parte del fondo, secondo quanto riportato da Simpleflying, si tratta della seconda operazione in poco più di un mese: a febbraio infatti, quando Indigo aveva oltre il 20 per cento delle quote, erano state messe in vendita azioni per 650 milioni di euro.